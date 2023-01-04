Пашков: сегодня в КХЛ очень мало качественных российских вратарей, особенно молодых

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что «Автомобилисту» нужно срочно исправлять текущую форму, чтобы не получить сильного соперника и не вылететь в первом раунде плей-офф. Специалист считает ошибочной ставку на трёх вратарей в екатеринбургском клубе и сомневается в компетенции голкипера-легионера «Автомобилиста» Юхана Маттссона.

«С начала сезона бросалось в глаза, что тренеры клуба чередуют трёх вратарей — Матссона, Бобкова и Галкина. Любой специалист вам скажет, что это рискованная политика. Вратарский вопрос — самый консервативный. В бригаде должно быть распределение по номерам — первый, второй и так далее, в «Автомобилисте» мы этого не увидели, шла игра по очереди. Было понятно, что к зиме такую сомнительную расстановку линия не выдержит. Вратарям нужны практика и стабильность, а не ежедневные нервотрёпки с вопросом, кто завтра будет играть, а кто не попадёт даже в заявку.

Легионер нужен только в том случае, если он на голову выше местных хоккеистов — это аксиома. В случае с Матссоном она нарушена, он примерно одного уровня с Бобковым и Галкиным. Об этом должен был трубить тренер вратарей. В прошлом сезоне мне нравился молодой Галкин. Сегодня в КХЛ очень мало качественных российских вратарей, особенно молодых. На мой взгляд, в такой ситуации Екатеринбургу имело смысл наигрывать своего воспитанника и сработать на будущее.

За счёт хорошей осени у клуба ещё есть подушка безопасности, он пока держится на первом месте на Востоке. Но очевидно, что при нынешнем состоянии дел «Автомобилист» не станет большим фактором в плей-офф. Те же легионеры, заработав себе в регулярке очки и новые контракты, весной могут задуматься о скорейшем отъезде домой. Мы это не раз проходили. Поэтому высокое место в турнирной таблице успокаивать Екатеринбург не должно. Ещё несколько поражений — и клуб рискует опуститься во вторую половину кубковой восьмёрки. А это гарантирует сильного соперника в первом раунде плей-офф. В общем, серия поражений «Автомобилиста» уже становится критической. Перспективы тревожные, тренерскому штабу нужно срочно просыпаться», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

«Автомобилист» потерпел семь поражений подряд, однако до сих пор остаётся на первом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Екатеринбургский клуб имеет преимущество в два очка от ближайших преследователей в таблице.