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Андрей Назаров поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Андрей Назаров поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ
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Известный хоккейный тренер Андрей Назаров считает верным шагом сокращение лимита на легионеров в следующем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ с пяти человек до трёх.

«Не перестаю приятно удивляться снайперским качествам Александра Овечкина в НХЛ. Очередной дубль — это показатель высочайшего мастерства. Саша постоянно нас радует, буквально мчится за рекордом Гретцки.

Но хотел бы подробнее остановиться на наших российских событиях. На мой взгляд, в нынешней ситуации сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх человек — верный шаг. Я бы вообще сократил до двух и освободил бы не 40, а 60 дополнительных мест для развития отечественной молодёжи.

Считаю, что ребятам надо давать шанс, все знают, что я и сам люблю работать с молодыми хоккеистами. Кроме того, президент России поставил курс на максимальный патриотизм внутри страны во всех её сферах, и особенно в показе современных героев.

Учитывая историю и возможности наших хоккейных школ, уверен, что россияне достойно заменят иностранцев в своих клубах. А топ-легионеры от нас всё равно никуда не денутся. Они останутся в своих командах», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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