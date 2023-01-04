«Это то, о чём мечтают большие игроки». Макдэвид о победном голе Бедарда в ворота Словакии

Суперзвезда НХЛ Коннор Макдэвид восхитился хоккейными навыками 17-летнего нападающего сборной Канады Коннора Бедарда. Форвард забросил победную шайбу в овертайме четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира со сборной Словакии в сольном проходе, обыграв двух защитников и вратаря.
«Он отличный снайпер, и я кричал перед телевизором, чтобы в том эпизоде он бросал по воротам. Но очевидно, что он также может забрасывать шайбы в таких проходах. Это было действительно впечатляюще. Красивый гол в такой ответственный момент – это то, о чём мечтают большие игроки. У него был шанс сделать это, он им воспользовался, и это было действительно здорово», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Бедард сравнялся с Гретцки и Буре по голам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет, забив свой восьмой гол на МЧМ-2023. Бедард является главным претендентом на первый номер драфта НХЛ – 2023.
В полуфинале канадцы встретятся с молодёжной сборной США. Матч начнётся 5 января в 2:30 мск.
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