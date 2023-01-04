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Билялетдинов прокомментировал вторую победу «Ак Барса» подряд

Билялетдинов прокомментировал вторую победу «Ак Барса» подряд
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о победе во встрече регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Казанцы сломили сопротивление череповчан в овертайме, одержав победу со счётом 2:1. Дубль в составе «Ак Барса» оформил защитник Вячеслав Войнов. Эта победа стала для Билялетдинова второй в трёх матчах после возвращения в казанский клуб.

«Соперник оказался мобильным, обыгрывал нас в скорости. Наверное, по этой причине откатывались рано, не успевали за шайбой. Самое главное — мы выиграли, остальное будем поправлять.

Перед матчем «Ак Барс» произвёл большую ротацию, почему Воронков, Журавлёв и другие хоккеисты не играли? Если в двух словах, то они болеют.

Вячеслав Войнов оформил дубль после возвращения в состав, как оценю его игру? Хорошо. Он два гола забил. Это игрок хорошего уровня, наше большинство без него было немного другим. Сложно было кого-то найти [на его место]. Считаю, что он вообще хороший игрок.

Можно ли сказать, что такие тяжёлые победы придают команде больше уверенности? Любая победа приносит уверенность. Мы прекрасно понимаем, в какой мы ситуации, мы понимаем, над чем нам работать. Это понимают и ребята. Как бы ни было сложно, они стараются. Я очень рад, что с их стороны есть понимание. Это главное. Поправим своё дело», — приводит слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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