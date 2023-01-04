«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, в овертайме сломив сопротивление «Северстали»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Первый период прошёл без голов. За 93 секунды до завершения второго игрового отрезка Вячеслав Войнов, реализовав численное большинство, вывел казанцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Вадим Шипачёв и Александр Радулов. На 48-й минуте Робин Пресс восстановил равенство в счёте, забросив шайбу при игре «5х4». Победу своей команде в овертайме принёс Войнов, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Ак Барс» примет «Витязь». Оба матча состоятся 6 января.