Разин оценил обмен со СКА. «Северсталь» получила защитника Пыленкова и вратаря Самонова

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Череповчане уступили в овертайме со счётом 1:2. Единственный гол в составе «Северстали» забил шведский защитник Робин Пресс, реализовавший большинство. Кроме того, Разин оценил обмен со СКА, в результате которого в команду пришли защитник Даниил Пыленков и вратарь Александр Самонов.

«Играли хорошо, по многим компонентам были лучше соперника. Из плюсов могу выделить ещё и то, что отыгрались против такой команды, заработали одно очко. Из минусов — хочется добавлять в плане психологии, выигрывать. Много было в этом сезоне таких матчей, где упускаем победу на ровном месте.



Показалось, что сегодня было много работы у Дмитрия Шугаева? Если вы посмотрите статистику, то мы бросили больше 70 раз, а до створа долетело только 28, многое заблокировали игроки «Ак Барса». Считаю, что у обоих вратарей было примерно одинаковое количество работы. Несколько раз Дима оставлял нас в игре, в овертайме вытащил тяжёлую шайбу. Конечно, когда вратарь пропускает один гол за 60 минут, я буду доволен его действиями.



Победный дух приходит с опытом. У нас в первой пятёрке мальчик 2003 года рождения, в третьей — 2001-го. Всему своё время, надо подождать. Нам не хватает победной серии, в этом сезоне максимум выигрывали три матча подряд, ребята не могут зацепиться за этот фарт.



Как могу оценить обмен Даниила Пыленкова и Александра Самонова? Я доволен. Пыленков стал одним из лидеров в нашей команде, получает большой объём игрового времени, в том числе в большинстве. Уже стал вторым бомбардиром нашей команды. Плюс в результате обмена мы получили права на Иванцова, чем закрыли позицию лимитчика на следующий сезон», — приводит слова Разина официальный сайт «Ак Барса».