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«Баффало» — сильная команда». Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона»

«Баффало» — сильная команда». Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:5 ОТ).

«Очевидно, когда команда владеет шайбой так, как «Сэйбрз», она будет создавать моменты. Кемпс (Дарси Кемпер, вратарь «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») пытался оставлять нас в игре, если мы давали сопернику шансы. На мой взгляд, это был не самый плохой матч для нас. Мы проделали хорошую работу, но, увы, соперник смог забить в овертайме. «Баффало» является сильной командой. Вероятно, мы слишком много времени были в своей зоне, но причина в том, что «клинки» вынуждали нас. Не могу сказать, что мы совершили много ошибок», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Вашингтона».

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