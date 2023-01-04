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The Athletic: Овечкин делает овечкинские вещи. Он творит историю НХЛ, превосходя ожидания

The Athletic: Овечкин делает овечкинские вещи. Он творит историю НХЛ, превосходя ожидания
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Журналистка The Athletic Шейна Голдман поделилась мыслями о «Вашингтон Кэпиталз».

«Ранее в этом сезоне «Вашингтон» был слабой командой, с которой можно было не считаться. Травмы накапливались, костяк старел, а остальная часть дивизиона по-прежнему очень конкурентоспособна — особенно с учётом того, что «Дэвилз» и «Айлендерс» стремятся вернуться в плей-офф.

Но благодаря игре «Кэпиталз» в последнее время шансы на плей-офф быстро растут. Это удачно совпало по времени: «Айлендерс» несколько успокоились в начале прошлого месяца, а у «Дэвилз» и «Пантерз» началась неудачная полоса. И помогает то, что в будущем у «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Дэвилз» впереди гораздо более жёсткий график, в то время как у «Кэпиталз» впереди один из лучших подборов соперников. Ещё лучше то, что команда получает некоторые внутренние подкрепления [травмированные либо уже вернулись, либо вернутся], в лице Ти Джея Оши, Тома Уилсона и Мартина Фехервари.

Так что же складывается правильно у «Кэпиталз»?

Есть Алекс Овечкин, который делает овечкинские вещи. Он творит историю НХЛ и продолжает превосходить ожидания своим фирменным броском. Но есть некоторые законные улучшения и на командном уровне. При игре «5х5» эта команда уверенно держится на обоих концах льда. Команда действительно работала над своей защитой перед воротами с середины ноября.

Вратари также заслуживают похвалы. Дарси Кемпер заработал место в старте в двух из четырёх своих встреч в декабре. Но настоящим героем был Чарли Линдгрен, который активизировался, когда его напарник отсутствовал. В восьми из 10 матчей, сыгранных в том месяце, он давал своей команде шанс на победу», — приводит слова Голдман The Athletic.

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