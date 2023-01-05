Бедард обошёл Гретцки и Буре по голам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет

В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» прошёл матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2.
Нападающий сборной Канады Коннор Бедард забил гол и отдал передачу, доведя количество своих результативных баллов на турнире до 23 (9+14).
По заброшенным шайбам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет канадский форвард вышел на чистое второе место в истории. По этому показателю он обогнал Уэйна Гретцки и Павла Буре, которые отличались восемь раз. Отметим, что Гретцки забивал на МЧМ-1978 в возрасте 16 лет. Лидером с 10 голами является швед Никлас Сандстрём.
Молодёжные сборные Чехии и Канады встретятся в финале МЧМ-2023. Матч пройдёт в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» 6 января. Начало матча — в 2:30 мск.
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