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Бедард обошёл Гретцки и Буре по голам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет

Бедард обошёл Гретцки и Буре по голам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет
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В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» прошёл матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2.

Нападающий сборной Канады Коннор Бедард забил гол и отдал передачу, доведя количество своих результативных баллов на турнире до 23 (9+14).

По заброшенным шайбам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет канадский форвард вышел на чистое второе место в истории. По этому показателю он обогнал Уэйна Гретцки и Павла Буре, которые отличались восемь раз. Отметим, что Гретцки забивал на МЧМ-1978 в возрасте 16 лет. Лидером с 10 голами является швед Никлас Сандстрём.

Молодёжные сборные Чехии и Канады встретятся в финале МЧМ-2023. Матч пройдёт в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» 6 января. Начало матча — в 2:30 мск.

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