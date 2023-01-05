17-летний Бедард обошёл Могильного и вышел на четвёртое место по очкам в истории МЧМ

В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» прошёл матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2.

Нападающий сборной Канады Коннор Бедард забросил шайбу и отдал результативную передачу, доведя количество своих очков на турнире до 23 (9+14). Всего на счету 17-летнего вундеркинда 36 (17+19) очков за 15 матчей на молодёжных чемпионатах мира. По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории, обогнав российского форварда Александра Могильного (35 очков).

На первом месте по очкам в истории МЧМ расположился легендарный шведский нападающий Петер Форсберг с 42 очками. На втором месте – Роберт Райхел с 40 очками. Третье место занимает российский нападающий Павел Буре с 39 очками. Четвёртое место с Бедардом делит Эса Тикканен с 36 очками.

Молодёжные сборные Чехии и Канады встретятся в финале МЧМ-2023. Матч пройдёт в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» 6 января. Начало матча — в 2:30 мск.

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