Гол Мороза принёс победу минскому «Динамо» в гостях у «Адмирала»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и минским «Динамо». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1.
Первый гол за минское «Динамо» забросил Ник Меркли. Победная шайба на счету хоккеиста гостей Вадима Мороза. Единственную шайбу в составе «Адмирала» забросил Александр Горшков. Долгое время в матче команды не могли открыть счёт, несмотря на огромное количество удалений. В первом периоде состоялась яркая драка между Шоном Лалондом и Николаем Чебыкиным. Голкипер «Динамо» Алексей Колосов отразил 35 из 36 бросков по воротам.
Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в рамках дальневосточной выездной серии. Следующий матч белорусский клуб проведёт в гостях с «Сибирью» 7 января.
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