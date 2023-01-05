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Гол Мороза принёс победу минскому «Динамо» в гостях у «Адмирала»

Гол Мороза принёс победу минскому «Динамо» в гостях у «Адмирала»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и минским «Динамо». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1.

Первый гол за минское «Динамо» забросил Ник Меркли. Победная шайба на счету хоккеиста гостей Вадима Мороза. Единственную шайбу в составе «Адмирала» забросил Александр Горшков. Долгое время в матче команды не могли открыть счёт, несмотря на огромное количество удалений. В первом периоде состоялась яркая драка между Шоном Лалондом и Николаем Чебыкиным. Голкипер «Динамо» Алексей Колосов отразил 35 из 36 бросков по воротам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Меркли (Спунер, Козун) – 38:37 (5x4)   1:1 Горшков (Уильямс) – 43:18 (5x5)   1:2 Мороз (Пакетт, Душак) – 52:44 (5x5)

Минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в рамках дальневосточной выездной серии. Следующий матч белорусский клуб проведёт в гостях с «Сибирью» 7 января.

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