В матче минского «Динамо» с «Адмиралом» произошла яркая продолжительная драка тяжеловесов

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и минским «Динамо». После первого периода счёт в матче не открыт.

Во второй половине первого периода накал матча неожиданно возрос и команды стали отмечаться чередой удалений. В одном из эпизодов на льду вспыхнула стычка между хоккеистами, в результате которой состоялась яркая драка между защитником минчан Шоном Лалондом и нападающим «моряков» Николаем Чебыкиным. Рост Лалонда составляет 185 см, а вес — 93 кг. Габариты Чебыкина – 195 см и 101 кг.

Лалонд сразу захватил инициативу в бою, натянув майку на голову оппоненту, однако Чебыкин оказал достойное сопротивление опытному канадцу. По итогам драки оба хоккеиста получили по большому штрафу.

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В результате драки нападающий «моряков» порвал своё термобельё и золотую цепочку. По итогам первого периода команды набрали на двоих 22 штрафные минуты. Обе команды успели поиграть в формате «пять на три».