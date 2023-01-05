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48 сейвов Третьяка не спасли «Сочи» от поражения в гостевом матче с ЦСКА

48 сейвов Третьяка не спасли «Сочи» от поражения в гостевом матче с ЦСКА
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду ХК «Сочи». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали армейцы.

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Антон Слепышев с передач Прохора Полтапова и Владимира Грудинина.

В концовке третьего периода гости получили возможность сравнять счёт. Игрок ЦСКА Владислав Провольнев сфолил, и «Сочи» пробивал штрафной бросок. Матвей Мичков реализовать буллит не смог. Окончательный счёт установил Константин Окулов, забросив в пустые ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2023, четверг. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Слепышев (Полтапов, Грудинин) – 25:01 (5x5)   2:0 Окулов – 58:10 (en)

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Трактором». «Сочи» примет дома СКА. Оба матча пройдут 8 января.

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