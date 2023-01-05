48 сейвов Третьяка не спасли «Сочи» от поражения в гостевом матче с ЦСКА

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду ХК «Сочи». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали армейцы.

В первом периоде команды голов не забили.

На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Антон Слепышев с передач Прохора Полтапова и Владимира Грудинина.

В концовке третьего периода гости получили возможность сравнять счёт. Игрок ЦСКА Владислав Провольнев сфолил, и «Сочи» пробивал штрафной бросок. Матвей Мичков реализовать буллит не смог. Окончательный счёт установил Константин Окулов, забросив в пустые ворота гостей.

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Трактором». «Сочи» примет дома СКА. Оба матча пройдут 8 января.