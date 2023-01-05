Глава ИИХФ Тардиф считает проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что возможное проведение Кубка мира по хоккею в феврале 2025 года негативно скажется на чемпионате мира, который запланирован через три месяца после Кубка.
«На данный момент мы не участвуем в организации Кубка мира. У нас были переговоры с НХЛ, Ассоциацией игроков НХЛ, и для нас проведение турнира в феврале — большая проблема, потому что в Кубке мира будут участвовать европейские игроки, а через три месяца у нас чемпионат мира. Повторюсь, это большая проблема для нас», — приводит слова Тардифа Sportsnet.
Тардиф также добавил, что ИИХФ предпочитает провести Кубок мира в период с августа по октябрь.
Напомним, изначально проведение Кубка мира по хоккею было запланировано на февраль 2024 года. Однако из-за сложившейся политической ситуации, при которой сборную России отстранили от международных соревнований, было решено отложить проведение Кубка мира как минимум до 2025 года.
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