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Морозов: все понимают, по каким причинам перенесли Кубок мира по хоккею

Морозов: все понимают, по каким причинам перенесли Кубок мира по хоккею
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что с нетерпением ждёт возвращения сборных России по хоккею на международную арену.

«И болельщикам, и функционерам, и игрокам, и тренерам хочется участвовать в международных соревнованиях, на чемпионате мира, Олимпийских играх. И Кубок мира перенесли – все понимают, по каким причинам. Мы надеемся на лучшее и ждём того времени. Надо быть готовым, чтобы, когда нас запустят, мы были такой же самой сильной хоккейной державой, которой были до этого», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, изначально проведение Кубка мира по хоккею было запланировано на февраль 2024 года. Однако из-за сложившейся политической ситуации, при которой сборную России отстранили от международных соревнований, было решено отложить проведение Кубка мира как минимум до 2025 года.

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