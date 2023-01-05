Мичков за 70 секунд до конца матча «Сочи» с ЦСКА при счёте 0:1 не реализовал буллит

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду ХК «Сочи». Победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) одержали армейцы.

За 70 секунд до конца третьего периода гости получили возможность сравнять счёт. Игрок ЦСКА Владислав Провольнев сфолил, и «Сочи» пробивал штрафной бросок. Матвей Мичков реализовать буллит не смог.

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Для южан это поражение стало 18-м подряд. Антирекорд Континентальной хоккейной лиги по серии поражений принадлежит «Спартаку». В сезоне-2013/2014 красно-белые проиграли 19 матчей подряд. В следующей встрече «Сочи» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Матч начнётся 8 января в 17:00 мск.