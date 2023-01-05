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«Мы не туристическое агентство». Тардиф — об участии игроков НХЛ в следующей Олимпиаде

«Мы не туристическое агентство». Тардиф — об участии игроков НХЛ в следующей Олимпиаде
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал вопрос участия игроков Национальной хоккейной лиги в следующей зимней Олимпиаде, которая состоится в Италии в 2026 году.

«Мы не туристическое агентство. Мы организуем мероприятия. При этом я настроен оптимистично. Если бы вопрос касался только игроков, они были бы там. Но всё гораздо сложнее», — приводит слова Тардифа журналист Скотт Уилер в своём «твиттере».

Напомним, 3 сентября 2021 года стало известно, что Национальная хоккейная лига согласовала с профсоюзом игроков условия выступления своих звёзд на Олимпиаде в Пекине, а также договорилась об условиях с ИИХФ и МОК. При этом до 10 января 2022 года лига безо всяких санкций могла отказаться от поездки в Пекин.

В конце 2021 года ситуация с коронавирусом в НХЛ резко ухудшилась, а на Олимпиаде были прописаны жёсткие ковид-правила. В итоге лига отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду — 2022, это произошло 22 декабря 2021 года.

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