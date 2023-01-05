ИИХФ на следующем конгрессе рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске
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ИИХФ на следующем конгрессе рассмотрит возможность проведения молодёжного чемпионата мира в Новосибирске, приводит слова главы федерации Люка Тардифа журналист Скотт Уилер в своём «твиттере».
«Мы не могли провести МЧМ в Новосибирске, обеспечив полную безопасность болельщиков, игроков, персонала. На следующем конгрессе ИИХФ рассмотрит возможность проведения турнира вновь в этом городе», — заявил Тардиф.
Напомним, МЧМ-2023 изначально должен был состояться в Новосибирске и Омске, но в мае прошлого года был перенесён в Канаду. Молодёжная сборная России была отстранена от участия в чемпионате.
Ранее Люк Тардиф высказался о влиянии политики на отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований.
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