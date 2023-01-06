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Сборная США в матче с 15 голами обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ-2023

Сборная США в матче с 15 голами обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ-2023
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Завершился матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась со Швецией. Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой сборной США в овертайме со счётом 8:7.

В составе сборной США отличились Логан Кули, Райан Уфко, Чез Лусиус (трижды), Каттер Готье и Люк Хьюз и Рутгер Макгроарти.

За сборную Швеции забивали Филип Бюстедт (дважды), Оскар Петтерссон, Лео Карлссон, Милтон Оскарсон, Лиам Эгрен и Ноа Эстлунд.

Таким образом, сборная США завоевала бронзу МЧМ-2023.

В финальном матче МЧМ-2023 сборная Чехии встретится с национальной командой Канады. Отметим, что Канада является действующим победителем турнира. В финальном матче прошлогоднего турнира канадцы обыграли сборную Финляндии.

U20 ЧМ-2023. За 3-е место
05 января 2023, четверг. 22:30 МСК
США U20
Окончен
8 : 7
ОТ
Швеция U20
1:0 Кули (Снаггеруд) – 02:51 (5x5)   2:0 Уфко (Снаггеруд, Блейк) – 21:53 (5x4)   2:1 Бюстедт (Леккеримяки, Росен) – 23:33 (5x5)   3:1 Лусиус – 25:04 (5x5)   3:2 Петтерссон (Сандин-Пелликка) – 26:35 (5x5)   3:3 Карлссон (Вагнер, Бюстедт) – 28:52 (5x5)   4:3 Готье (Кули, Макгроарти) – 30:42 (5x4)   5:3 Лусиус (Уфко) – 33:37 (5x5)   5:4 Оскарсон (Карлссон, Янссон) – 38:52 (5x5)   5:5 Эгрен – 39:18 (5x5)   5:6 Эстлунд (Петтерссон, Стрёмгрен) – 44:00 (5x5)   6:6 Хьюз (Макгроарти) – 48:17 (5x5)   7:6 Макгроарти (Бриндли, Готье) – 58:23 (5x4)   7:7 Бюстедт (Росен, Янссон) – 59:38 (6x5)   8:7 Лусиус (Хатсон, Сэведж) – 62:06 (3x3)
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