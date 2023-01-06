Сборная США в матче с 15 голами обыграла Швецию и завоевала бронзу МЧМ-2023

Завершился матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда США встречалась со Швецией. Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой сборной США в овертайме со счётом 8:7.

В составе сборной США отличились Логан Кули, Райан Уфко, Чез Лусиус (трижды), Каттер Готье и Люк Хьюз и Рутгер Макгроарти.

За сборную Швеции забивали Филип Бюстедт (дважды), Оскар Петтерссон, Лео Карлссон, Милтон Оскарсон, Лиам Эгрен и Ноа Эстлунд.

Таким образом, сборная США завоевала бронзу МЧМ-2023.

В финальном матче МЧМ-2023 сборная Чехии встретится с национальной командой Канады. Отметим, что Канада является действующим победителем турнира. В финальном матче прошлогоднего турнира канадцы обыграли сборную Финляндии.