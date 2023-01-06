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Гол Овечкина и пасы Кузнецова и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

Гол Овечкина и пасы Кузнецова и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

На 6-й минуте матча хозяева вышли вперёд после точного выстрела Джонни Годро. На 22-й минуте Ти Джей Оши сравнял счёт, а голевой пас ему отдал российский защитник Дмитрий Орлов. На 32-й минуте Николя Обе-Кюбель вывел гостей вперёд. Спустя минуту сделал счёт равным Гэвин Байройтер. На 38-й минуте Мартин Фехервари с передачи российского защитника Александра Алексеева опять вывел гостей в лидеры.

На 39-й минуте Гарнет Хэтэуэй укрепил преимущество гостей своим голом. Потом Ти Джей Оши оформил дубль после голевой передачи российского нападающего Евгения Кузнецова на 47-й минуте. А российский форвард Александр Овечкин забросил свою 809-ю шайбу на 54-й минуте. Кузнецов оформил дубль из голевых пасов.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Годро (Бемстрём) – 05:19 (5x5)   1:1 Оши (Дженсен, Орлов) – 21:51 (5x5)   1:2 Обе-Кюбель – 31:15 (5x5)   2:2 Байройтер (Боквист, Бемстрём) – 32:59 (5x5)   2:3 Фехервари (Строум, Алексеев) – 37:20 (5x5)   2:4 Хэтэуэй (Манта, Протас) – 38:57 (5x5)   2:5 Оши (Строум, Кузнецов) – 46:41 (5x4)   2:6 Овечкин (Строум, Кузнецов) – 53:05 (5x4)
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