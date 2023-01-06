Гол Овечкина и пасы Кузнецова и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
На 6-й минуте матча хозяева вышли вперёд после точного выстрела Джонни Годро. На 22-й минуте Ти Джей Оши сравнял счёт, а голевой пас ему отдал российский защитник Дмитрий Орлов. На 32-й минуте Николя Обе-Кюбель вывел гостей вперёд. Спустя минуту сделал счёт равным Гэвин Байройтер. На 38-й минуте Мартин Фехервари с передачи российского защитника Александра Алексеева опять вывел гостей в лидеры.
На 39-й минуте Гарнет Хэтэуэй укрепил преимущество гостей своим голом. Потом Ти Джей Оши оформил дубль после голевой передачи российского нападающего Евгения Кузнецова на 47-й минуте. А российский форвард Александр Овечкин забросил свою 809-ю шайбу на 54-й минуте. Кузнецов оформил дубль из голевых пасов.
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