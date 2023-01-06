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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 85 голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 85 голов
Александр Овечкин
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, поразив ворота «мундиров» при игре в большинстве, продлив голевую серию до четырёх матчей. В активе 37-летнего капитана «столичных» теперь 809 голов в североамериканской карьере.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству хаброшенных шайб, до 85. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

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