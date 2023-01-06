Андрей Кузьменко оформил дубль в ворота «Колорадо» за две минуты

В эти минуты на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости в матче проходит второй период. Счёт — 3:2.



Российский нападающий Андрей Кузьменко оформил дубль в этом матче за две минуты. Сначала на 36-й минуте игры россиянин забил свой первый гол с передач соотечественника Ильи Михеева и Оливера Экмана-Ларссона. А спустя две минуты Кузьменко забил и второй гол. На этот раз пасами помогли Элиас Петтерссон и Итан Бир.

Кузьменко в текущем сезоне принял участие в 37 матчах. За этот срок он сумел забить 17 голов и отдать такое же количество результативных передач.