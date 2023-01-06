Российский нападающий «Ванкувера» Кузьменко признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан третьей звездой игрового дня НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
В победной игре с «Колорадо» (4:2) Кузьменко забросил две шайбы. Причём сделал это россиянин в течение двух минут, сравняв счёт в середине второго периода. Россиянин был признан первой звездой встречи. Кузьменко провёл на площадке 17 минут и 2 секунды, в том числе чуть более четырёх минут в большинстве. На счету россиянина четыре броска и показатель полезности «+1».
Второй звездой дня признан силовой нападающий «Бостона» Трент Фредерик, оформивший дубль в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2), в том числе забив победный гол в матче при равном счёте в середине третьего периода.
Первая звезда дня — вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, отразивший 64 броска в матче с «Каролиной» (5:3). Голкипер установил клубный рекорд и повторил третий результат в истории НХЛ по количеству сейвов в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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