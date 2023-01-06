Форвард «Ванкувера»: Кузьменко отлично видит площадку и имеет голевое чутьё

Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер похвалил российского форварда «Кэнакс» Андрея Кузьменко за игру в матче с «Колорадо» (4:2). Россиянин оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Он был большой частью победы. Он действительно отлично видит площадку. Я думаю, что он был распасовщиком до того, как попал в НХЛ. Но вы, ребята, также знаете, как сильно он бросает шайбу по воротам. У него также есть голевое чутьё. Когда он играет в одном звене с Петтерссоном, ему просто нужно пойти на пятачок, и шайба в конечном счёте окажется на его клюшке», — цитирует Миллера пресс-служба клуба.

Кузьменко был признан третьей звездой игрового дня НХЛ. В текущем сезоне россиянин провёл 37 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очка.