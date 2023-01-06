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Вратарь «Металлурга» Кошечкин получил травму в матче с «Локомотивом»

Вратарь «Металлурга» Кошечкин получил травму в матче с «Локомотивом»
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Российский голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Об этом сообщил главный тренер уральцев Илья Воробьёв.

На 48-й минуте 39-летнего голкипера заменили на канадского вратаря Эдди Паскуале. К этому моменту «Металлург» выигрывал со счётом 2:0. Ярославцы успели дважды поразить ворота Паскуале после замены.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кошечкин провёл 16 встреч, в которых одержал семь побед.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).

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