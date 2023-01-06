Крикунов: матч в Уфе? Какой может быть анализ, если одна команда всё время в меньшинстве?

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги игры в Уфе, где «Салават Юлаев» обыграл СКА.

«Очень сложно анализировать игру в Уфе. Какой может быть полноценный анализ, если одна команда всё время играла в меньшинстве? Не так важно, справедливо ли работали арбитры или судейство было, как говорят, хозяйским, но ощущение от матча это, конечно, подпортило. Самый спорный момент — первый гол «Салавата», когда Подъяпольского явно ударили клюшкой. Раньше такие шайбы отменяли без вопросов — может быть, сейчас у арбитров другие рекомендации? Ну и девять малых штрафов у СКА за первые 40 минут, причём почти половина не за игровые нарушения, — явный перебор, так матч не выиграть.

Сейчас «Салават» — четвёртый на Востоке, стремится завоевать преимущество домашнего льда в плей-офф, хозяева были максимально настроены на лидера сезона. У СКА тоже было много моментов, но, видимо, хоккейная фортуна решила, что все свои шайбы армейцы забросили в Челябинске», — сказал Крикунов «Чемпионату».