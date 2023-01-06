Автор RMNB рассказал забавную историю об отказе Овечкина отвечать на вопрос журналистки
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Журналист и автор сайта Russian Machine Never Breaks Иэн Оланд на своей странице в «Твиттере» рассказал забавный момент с послематчевого интервью российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Эмили Каплан (журналистка ESPN. — Прим. «Чемпионата») спросила Алекса Овечкина, что он поёт для Сонни Милано в туннеле во время разминки. Ови сказал, что хочет оставить это в раздевалке, что было странно, потому что «Кэпиталз» точно так не делают», — говорится в сообщении.
Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.
Новость по темеОвечкин находится в шаге от рекорда НХЛ 26-летней давности
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