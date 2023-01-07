Вудкрофт: «Динамо» сражалось всем сердцем, не хватило заброшенной шайбы в большинстве

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 ОТ).



«Команда проявила хорошее качество. Сложная игра в конце дальневосточного выезда. Команда сражалась всем сердцем, как львы бились. Сильный соперник: «Сибирь» в этом сезоне хороша. Наша команда показала хорошую игру, как и соперник. Матч был очень энергичным, эмоциональным. Как качели. В овертайме могли бы зацепить больше очков. Но в целом рад, как команда себя проявила. Набрали очко, это тоже неплохо. Сейчас возвращаемся домой и продолжаем подготовку дальше.



Чего не хватило? Не хватило заброшенной шайбы в большинстве. У нас были эти моменты, особенно за 6–7 минут до конца матча. Всё могло быть по-другому.



Насколько доволен игровой дисциплиной? Не стоит говорить, что кто-то пытался залезть нам под кожу. Мы играли правильно, настраивались на жёсткую борьбу. Понимали, что будет тяжёлый матч. Не все вещи мы можем контролировать. Некоторые принимают решения по ходу матча. Старались играть в наш стиль хоккея: умно и максимально отдаваться борьбе, играть жёстко. Ребята делали всё для победы.



Насколько высоки шансы Ковгорени остаться в основной команде? Очень понравилось, как он играл. Внёс большой вклад в результат. Помог забросить первую шайбу, оказывает позитивное влияние в раздевалке. Чтобы остаться в «Динамо», надо слушать тренера, быть хорошо обучаемым, относиться правильно к работе, выкладываться на 100%.



«Динамо» набрало пять из шести очков на выезде? Это очень хороший результат. Это один из лучших, что удавалось в этом сезоне. Я верю, что у нас отличная команда, есть ребята, которые показывают лидерские качества, и вернулись несколько ключевых игроков после длительной паузы, они внесли свой большой вклад, стабилизировали игру. Дальше надо продолжать в том же духе, из каждой игры брать позитив, идти шаг за шагом и думать только о нашей команде и правильном пути развития. Если будем каждую игру проводить по плану, как мы готовимся, то всё будет хорошо. Ещё раз отмечу, как команда проявила себя на этом сложном выезде», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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