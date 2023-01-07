Нападающий «Сибири» Чесалин: «Динамо» мы подарили очочко

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги встречи с «Динамо» (3:2 ОТ) и рассказал про жёсткую игру минчан.



«Давно не играл — тренеры говорили о проблемах с физикой? Вкатился хорошо. Проблем с физикой никогда нет. Я их не ощущаю, всё хорошо.



Игра с осадочком? Подарили, думаю, очочко, хотя надо отдать должное Антохе (Красоткину. — Прим. «Чемпионата»), у них тоже были очень хорошие моменты. И Антоха нас подвыручил. Боженька увидел и, думаю, наградил за нашу самоотдачу, за наши блокированные броски. Самое важное, что мы не поддавались на провокации.



Что происходит с большинством? Нужно играть от простого. Команды изучают, что мы делаем. Бригады одни и те же, делают одно и то же. Но есть некоторые варианты. Мало бросков в большинстве. Играли четыре раза во втором периоде в большинстве, но проиграли по броскам.



Конфликт с игроками «Динамо»? Конфликта нет. Это часть игры. Они не держат себя в руках. Когда ты провоцируешь и заставляешь соперника психовать, это только играет нам на руку.



Игроки «Динамо» много поддевали? Очень много моментов было. Даже после второго, после окончания, они проезжают, тыкают. Но нам нужно готовиться к плей-офф. Там будут такие матчи, где ни в коем случае нельзя показывать свои эмоции на льду», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Чесалин в текущем сезоне сыграл за «Сибирь» 29 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.