Болельщики «Коламбуса» забросали лёд кепками после хет-трика Кирилла Марченко. Видео

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Каролиной Харрикейнз». По итогам встречи в серии буллитов победу одержал «Коламбус» со счётом 4:3.



В этом матче отличился российский нападающий Кирилл Марченко. На счету россиянина хет-трик, который позволил его клубу одержать победу. Болельщики были приятно удивлены достижению Марченко и забросали лёд кепками после его хет-трика.



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Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Всего через полторы игровые минуты Марченко оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.



Ещё до конца второго периода «Каролине» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — дубль оформил Макс Пасиоретти, ещё одну шайбу на свой счёт записал Брэди Шей. В одной из удачных атак Пасиоретти ассистировал россиянин Андрей Свечников.



«Коламбусу» удалось сравнять счёт на 46-й игровой минуте — вновь отличился Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала уже восьмой в дебютном для него сезоне НХЛ.



Матч перешёл в овертайм, в котором зрители забитых голов не увидели.



В серии буллитов победу «Коламбусу» принёс точный бросок Кента Джонсона.

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