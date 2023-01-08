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Болельщики «Коламбуса» забросали лёд кепками после хет-трика Кирилла Марченко. Видео

Болельщики «Коламбуса» забросали лёд кепками после хет-трика Кирилла Марченко. Видео
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На стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играет с «Каролиной Харрикейнз». По итогам встречи в серии буллитов победу одержал «Коламбус» со счётом 4:3.

В этом матче отличился российский нападающий Кирилл Марченко. На счету россиянина хет-трик, который позволил его клубу одержать победу. Болельщики были приятно удивлены достижению Марченко и забросали лёд кепками после его хет-трика.

ВИДЕО

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — отличился российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Всего через полторы игровые минуты Марченко оформил дубль, удвоив преимущество хозяев.

Ещё до конца второго периода «Каролине» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — дубль оформил Макс Пасиоретти, ещё одну шайбу на свой счёт записал Брэди Шей. В одной из удачных атак Пасиоретти ассистировал россиянин Андрей Свечников.

«Коламбусу» удалось сравнять счёт на 46-й игровой минуте — вновь отличился Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала уже восьмой в дебютном для него сезоне НХЛ.

Матч перешёл в овертайм, в котором зрители забитых голов не увидели.

В серии буллитов победу «Коламбусу» принёс точный бросок Кента Джонсона.

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