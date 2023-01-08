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Грант стал первым защитником в истории КХЛ, забросившим четыре шайбы в одном матче

Грант стал первым защитником в истории КХЛ, забросившим четыре шайбы в одном матче
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Хоккеист «Барыса» Алекс Грант оформил натуральный покер в ворота «Адмирала» и стал первым защитником в истории в КХЛ, забившим четыре гола, сообщает пресс-служба лиги. Канадец стал третьим игроком в истории лиги, который заброси четыре шайбы в одном матче за первые два периода. Первыми двумя стали Максим Якуценя и Найджел Доус.

Грант стал вторым защитником «Барыса», забросившим минимум три шайбы в одном матче. Первым был Кевин Даллман, оформивший хет-трик 8 октября 2008 года в матче с ЦСКА. 33-летний канадец стал вторым игроком «Барыса», забившим четыре гола в одном матче. Ранее покер за «Барыс» делал Найджел Доус 22 февраля 2013 года в матче с «Трактором».

В текущем сезоне на счету Гранта стало 16 (7+9) очков в 31 матче за «Барыс» и СКА.

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