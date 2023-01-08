Мэттьюс чуть не выбросил болельщикам памятную шайбу Марнера, набравшего 500 очков в НХЛ
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В Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На первой минуте второго периода шайбу забросил нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, который набрал своё 500-е очко в НХЛ. Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс подобрал памятную шайбу и подъезжая к скамейке запасных «Торонто» едва не выбросил резиновый диск на трибуны болельщикам.
В текущем сезоне на счету Марнера 40 матчей, в которых 25-летний канадец набрал 46 (15+31) очков. Всего в НХЛ на счету нападающего 501 (153+348) очко в 467 матчах. Показатель полезности в карьере составил «+73».
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