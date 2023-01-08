«Торпедо» одержало волевую победу в матче с московским «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Торпедо». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 3:1.
Первый гол в матче на 10-й минуте в большинстве забил хоккеист «Динамо» Богдан Тринеев. «Торпедо» удалось сравнять счёт на 34-й минуте матча усилиями Алексея Кручинина. Нижегородцы вышли вперёд за пять с небольшим минут до конца третьего периода, когда Максим Федотов забросил шайбу под занавес большинства. Концовка матча отметилась потасовками со стороны хоккеистов обеих команд. Шайбу в пустые ворота забросил Антон Сизов. Голкипер «Торпедо» Адам Гуска отразил 32 броска по воротам.
«Торпедо» одержало третью победу подряд и 10 января сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью». «Динамо» 10 января примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев».
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