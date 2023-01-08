Кудашов: «Динамо» не использовало игровое преимущество, не хватило реализации моментов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов посетовал на плохую реализацию голевых моментов в матче с нижегородским «Торпедо» (1:3).
«На самом деле, сегодня получилась хорошая игра. Не хватило реализации моментов, во втором периоде был переломный момент, когда имея большое количество территориального и игрового преимущества, не использовали его, и пропустили, наверное, на первом броске в свои ворота. Да, были какие-то ошибки, которые привели к удалениям и голам, но ничего страшного, готовимся к следующей игре.
Первый гол Тринеева в КХЛ? Кто-то быстро доходит как некоторые игроки, а кто-то дольше. У него вот так получилось. Реализация выходов два в один? Вы знаете, есть игроки, которые забивают, и кто не забивает. Вот в этом основное. Но давайте отдадим должное вратарю, который сыграл здорово», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Во втором периоде «Динамо» перебросало «Торпедо» 13:5, но уступило игровой отрезок со счётом 0:1 и позволило гостям переломить ход матча.
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