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Главный тренер «Авангарда» оценил дебют Свитова на тренерской скамейке

Главный тренер «Авангарда» оценил дебют Свитова на тренерской скамейке
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил дебют на тренерской скамейке Александра Свитова, который отвечал в команде за игру омской команды в большинстве.

«Я в его дебюте не сомневался. Всё хорошо, слаженно отработали. Он отвечал, как и Антон (Курьянов. – Прим. «Чемпионата»), за нападающих, за большинство и за связь с видеотренерами.

Смешанная спецбригада – задумка Свитова? Здесь, видите, у нас что-то не получалось. Сначала Мирошниченко играл, тоже вроде неплохо получилось. Антон Курьянов, честно говоря, был на связи, поэтому он нам предложения вносил, а мы уже решали, как сделать лучше и кто на данный момент может помочь», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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