«Свершилось, чего ждал». 21-летний вратарь «Авангарда» отреагировал на первую победу в КХЛ

Голкипер «Авангарда» Андрей Мишуров поделился эмоциями от первого в карьере матча за «Авангард» в качестве стартового вратаря омского клуба в матче с «Автомобилистом» (2:1). Голкипер является воспитанником омского хоккея.
«Самые положительные эмоции от сегодняшнего матча, свершилось то, чего так долго ждал: дебютировал с начала матча за родную команду, да ещё и выиграл. Очень важная игра для меня, спасибо команде, что поддержали.
В целом игра сегодня получилась без какого-то рисунка, в том плане, что никто не владел инициативой. Может, мы чуть больше были в зоне атаки за счёт большинства, но шайба особо не держалась ни у нас, ни у них. Мне было важно сохранить психологическое спокойствие и быть готовым к любой контратаке, как вот, например, во втором периоде мы пропустили выход «один в ноль», играя в большинстве. В такие моменты очень важно помочь команде, отразить бросок. Я отразил, в следующей атаке мы забили, из этого и складывается успех.
Да, в пропущенном голе случился рикошетик неприятный. Шайба шла в сторону ловушки, я был готов её рукой ловить, а она попала кому-то в ноги и предательски под мышку залетела. Но ничего страшного, такое бывает», — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Мишуров в прошедшем матче отразил 22 из 23 бросков по воротам.
- 8 января 2023
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