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«Не ожидал такой передачи». Найт — о шикарном голевом пасе Мирошниченко

«Не ожидал такой передачи». Найт — о шикарном голевом пасе Мирошниченко
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт похвалил 18-летнего нападающего Ивана Мирошниченко за великолепную передачу при первом голе в ворота «Автомобилиста» (2:1).

«Боевой матч получился. Мы знаем, что у «Автомобилиста» сейчас непростая ситуация, и из-за этого, может, повыше мотивация. Мы понимали, что они будут бороться. Но главное, что каждый из нас внёс вклад в общее дело и мы добились успеха. Что касается игры в звене с Иваном Мирошниченко, то всё было здорово, он молодой игрок и всё прошло классно.

Не скажу, что я ожидал от Ивана такой передачи в эпизоде с моим голом. Но он талантливый парень, очень хороший игрок, так что может выдать что-то такое красивое. Нужно отдать ему должное», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Мирошниченко занял место в первом звене «Авангарда», заменив выбывшего из-за болезни Рида Буше. Эта результативная передача стала первой в карьере молодого нападающего в КХЛ.

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