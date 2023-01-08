Найт: у меня нет усталости. Может, забиваю не так много, но полезен «Авангарду» в другом

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт рассказал, устаёт ли он из-за большого количества игрового времени и переживает ли по поводу меньшего количества очков, чем в прошлом сезоне.

«Нет ли накопительной усталости из-за большого количества игрового времени в каждом матче? Нет, такого нет. Наоборот, и мне, и Риду Буше нравится играть много, мы к этому привыкли на протяжении всех лет. Когда Боб Хартли работал в «Авангарде», у нас был большой айстайм. Я думаю, что любому хоккеисту хочется играть больше, постоянно находишься в игровом тонусе, и это только помогает.



Не так много очков набираю, как в прошлых сезонах? Не могу сказать, что это меня как-то угнетает или тревожит. Понятно, что бывают взлёты и падения в сезоне, и да, может, мне не удаётся много забивать, но я приношу пользу в других компонентах: меньшинстве, игре на точке вбрасывания, отрабатываю в обороне», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету Найта 23 (11+12) очка в 40 играх со средним игровым временем 21 минута и 5 секунд.