Козлов — о матче с «Металлургом»: в таких играх разницу делают нюансы в обороне и вратари

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0) и выделил игру вратаря Андрея Кареева, оформившего шат-аут.

«Напряжённый матч был. «Металлург» на данный момент – лидер конференции, они хорошо играют. И мы, и они не так хорошо двигались, много сил оставили в предыдущих матчах. В таких играх разницу делают нюансы в обороне и вратари. Кареев – молодец, отлично держал ворота.

Молодые хоккеисты часто зарабатывают на себе удаления? Они быстрые, энергичные, задорные, поэтому защитники соперника ошибаются. Это командная заслуга, не только их работа. Отлично парни измотали соперника.

Почему нынешний «Салават» играет от обороны? У нас нет легионеров. Мы исходим из физики и того, что есть. Матчи выигрывает тот, кто меньше пропустит», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» впервые в сезоне одержал победу в матче с «Металлургом». Предыдущие три встречи остались за магнитогорским коллективом. «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и в следующем матче встретится на выезде с московским «Динамо» 10 января.