Гатиятулин: «Трактор» выйдет в плей-офф, сомнений никаких. Вперёд мы не загадываем

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2) и сказал, что не сомневается в том, что челябинский клуб попадёт в плей-офф.

«Первый период провели не так, как хотели. Пытались больше контролировать шайбу. Соперник был посвежее, где-то нам не хватало скорости. ЦСКА накрывал нас в зоне. В перерыве попросили ребят перестроиться, чтобы шайбу быстрее двигать вперёд. Они нас услышали. Неплохо провели второй период. Заработали удаление, здорово реализовали «пять на три». Пропущенный гол в концовке ударил нам по рукам. Третий период играли неплохо, были моменты, но не смогли их реализовать. Ребята бились до конца, старались вытащить матч, но не получилось.

Неудачная игра в формате 5х4? Заостряем внимание, чтобы в большинстве была угроза воротам. Хотели разыграть до верного, но соперник успевал. Нужно больше бросать. Возможно, где-то соперник был свежее и успевал нас накрывать.

Если «Трактор» уступает по ходу матча, то всегда проигрывает. Отсутствие характера или тренерские недочёты? Отсутствие характера – это исключено. Ребята стараются, отдаются в каждом матче. Бывают серии, когда не хватает свежести. Непросто взломать оборону, особенно если соперник играет по счёту. Кому-то из ребят опыта не хватает. Мы прибавляем. В сравнении с началом сезона молодёжь здорово выглядит.

Есть уверенность в том, что «Трактор» выйдет в плей-офф? Сомнений никаких. Вперёд мы не загадываем. Идём шаг за шагом. Следующий матч для нас самый важный. К нему готовимся.

Команда зачастую теряет очки из-за игры Никиты Тертышного? Их тройка играет неплохо. Есть «химия» и моменты. Есть моменты, где хромает реализация. Никита и их тройка делают много правильных действий. Он много дорабатывает на тренировках, остаётся один. Надеемся, что реализация будет лучше», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

Челябинцы после поражения занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков. До восьмого места — два очка отставания.