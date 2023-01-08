ЦСКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде «Трактор»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и ЦСКА. Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 2:1.
Первую шайбу забросил нападающий «Трактора» Антон Бурдасов, реализовав численное преимущество в двух игроков. На последней минуте второго периода ЦСКА удалось сравнять счёт благодаря голу Андрея Светлакова с передачи Сергея Плотникова. Армейский клуб вышел вперёд в счёте в начале третьего периода, когда Плотников реализовал большинство.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Бурдасов (Тертышный, Хэмилтон) – 34:14 (5x3) 1:1 Светлаков (Плотников) – 39:43 (5x5) 1:2 Плотников (Каменев, Нестеров) – 43:20 (5x4)
ЦСКА одержал пятую победу подряд и 10 января встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом». «Трактор» 11 января встретится в Ярославле с местным «Локомотивом».
Комментарии
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