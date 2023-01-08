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«Северсталь» нанесла «Куньлуню» пятое поражение подряд в матче с 11 шайбами

«Северсталь» нанесла «Куньлуню» пятое поражение подряд в матче с 11 шайбами
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 6:5 одержали хозяева.

На 46-й секунде первого периода счёт открыл Игорь Гераськин с передач Егора Морозова и Робина Пресса. Спустя две минуты восстановил равенство в счёте Герман Точилкин с передачи Дмитрия Костенко. На седьмой минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Александр Петунин с передач Ильи Иванцова и Кирилла Пилипенко. На 18-й минуте первого периода третью шайбу хозяев забросил Максим Колмыков с передач Александра Петунина и Кирилла Пилипенко.

На четвёртой минуте второго периода сократил отставание в счёте Томаш Юрчо с передач Джека Родевальда и Брэндона Ипа. Спустя 10 минут шайбы Паркера Фу и Клиффа Пу сделали счёт 4:3 в пользу гостей.

На первой минуте третьего периода пятую шайбу «Куньлуня» забросил Люк Локхарт с передачи Дойла Сомерби. Через 23 секунды четвёртую шайбу хозяев забросил Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина. Ещё через полторы минуты счёт 5:5 сделал Александр Петунин с передачи Даниила Пыленкова. На седьмой минуте третьего периода шестой гол хозяев забил Адам Лишка с передач Никиты Рожкова и Даниила Пыленкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Гераськин (Морозов, Пресс) – 00:46 (5x5)   1:1 Точилкин (Костенко) – 02:34 (5x5)   2:1 Петунин (Иванцов, Пилипенко) – 06:00 (5x4)   3:1 Колмыков (Петунин, Пилипенко) – 17:46 (5x5)   3:2 Юрчо (Родевальд, Ип) – 23:42 (5x4)   3:3 Фу (Челиос, Юрчо) – 34:44 (5x5)   3:4 Пу (Челиос, Вон) – 35:33 (5x5)   3:5 Локхарт (Сомерби) – 40:44 (5x5)   4:5 Вовченко (Гераськин) – 41:07 (5x5)   5:5 Петунин (Пыленков) – 42:42 (5x5)   6:5 Лишка (Рожков, Пыленков) – 46:40 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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