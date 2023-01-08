«Северсталь» нанесла «Куньлуню» пятое поражение подряд в матче с 11 шайбами

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 6:5 одержали хозяева.

На 46-й секунде первого периода счёт открыл Игорь Гераськин с передач Егора Морозова и Робина Пресса. Спустя две минуты восстановил равенство в счёте Герман Точилкин с передачи Дмитрия Костенко. На седьмой минуте периода вновь вывел хозяев вперёд Александр Петунин с передач Ильи Иванцова и Кирилла Пилипенко. На 18-й минуте первого периода третью шайбу хозяев забросил Максим Колмыков с передач Александра Петунина и Кирилла Пилипенко.

На четвёртой минуте второго периода сократил отставание в счёте Томаш Юрчо с передач Джека Родевальда и Брэндона Ипа. Спустя 10 минут шайбы Паркера Фу и Клиффа Пу сделали счёт 4:3 в пользу гостей.

На первой минуте третьего периода пятую шайбу «Куньлуня» забросил Люк Локхарт с передачи Дойла Сомерби. Через 23 секунды четвёртую шайбу хозяев забросил Даниил Вовченко с передачи Игоря Гераськина. Ещё через полторы минуты счёт 5:5 сделал Александр Петунин с передачи Даниила Пыленкова. На седьмой минуте третьего периода шестой гол хозяев забил Адам Лишка с передач Никиты Рожкова и Даниила Пыленкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».