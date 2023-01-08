Никитин: «Локомотив» много хороших моментов сделал, но сами всё слили в унитаз

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5) и рассказал, сработали ли перестановки в звеньях в сегодняшнем матче.
«Со стороны может показаться, что мы сами игру отдали. Но я соглашусь с коллегой, что «Спартак» хотел победить и ему воздалось. Когда ты хочешь, то не отдашь, что тебе принадлежит. К сожалению, мы это сделали. Где-то переоценили себя, посчитали, что у нас оборона лучше. Много хороших моментов сделали, но сами всё слили в унитаз. Хороший опыт, двигаемся дальше.
Сработали ли перестановки в звеньях? Молодые ребята вносили энергию, парочку хороших моментов создали. Шалунов, Берёзкин и Чехович забили голы. Но говорить о том, что сработало, можно только тогда, когда есть результат. Но отрицательный опыт – также опыт.
Почему не поменяли Бочарова? Ванька нас тащил во втором периоде, он заслужил доиграть встречу. Это командное поражение: виноваты и мы, и полевые игроки, и вратарь. Было бы неправильно назначать его крайним», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.
После поражения ярославский клуб находится на четвёртом месте, имея в активе 65 очков.
- 8 января 2023
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