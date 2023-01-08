Мичков получил перстень за победу в Кубке Харламова со «СКА-1946» из рук Ротенберга

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков получил перстень за победу в Кубке Харламова со «СКА-1946» из рук главного тренера СКА Романа Ротенберга, сообщает официальный телеграм-канал армейцев.
Фото: телеграм-канал СКА
Напомним, Мичков выиграл Кубок Харламова в сезоне-2021/2022. В регулярном чемпионате МХЛ Матвей сыграл 22 матча за «СКА-1946», в которых набрал 38 (22+16) очков. В плей-офф Мичков провёл 17 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности 17 очков с показателем полезности «+6». В решающем матче с московской «Красной Армией» (3:2) Матвей забил победный гол в лакросс-стиле.
В сегодняшнем матче со СКА Мичков забросил шайбу и отдал результативную передачу. «Сочи» потерпел 19-е поражение подряд и повторил антирекорд КХЛ по длительности серии поражений.
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