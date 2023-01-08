Нападающий «Спартака» Свечков забил первый гол в КХЛ в матче с «Локомотивом»
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Нападающий «Спартака» Фёдор Свечков забил свой первый гол в КХЛ. 19-летний форвард стал автором шайбы в матче с «Локомотивом» (5:3).
На 16-й минуте третьего периода нападающий сыграл на добивании на пятачке.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, Свечков перешёл в «Спартак» в июле 2022 года в результате обмена из СКА. Всего за карьеру в КХЛ у Фёдора 20 матчей за питерских армейцев и «Спартак», в которых он забил один гол с показателем полезности «-2».
Уроженец Тольятти был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2021 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 19-м номером.
Свечков является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года.
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