Черкас: Марченко никто в СКА не гнобил, его подготовили до уровня Северной Америки

Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987 Сергей Черкас рассказал о хет-трике игрока «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).
«С Марченко ничего удивительного. Он здорово и в СКА играл. И перевели его в «СКА-Нева» не потому, что он плохо играл, а потому что собрался отъезжать. Было принято решение отправить его в фарм-клуб. Думаю, системе СКА нужно сказать спасибо за то, что она подготовила такого игрока, он проявляет себя в НХЛ.
Некоторые считают, что клуб сослал Марченко в «СКА-Нева» из-за того, что форвард не захотел заключать новый контракт с клубом? Что значит «сослал»? Я не согласен с этим. Если игрок собирается уезжать, какой смысл «натаскивать» его в команде? Он чьё-то место будет в ней занимать. Марченко имел игровое время в СКА. Его использовали по полной программе, никто не гнобил, как думают некоторые. Но, когда прошла информация, что игрок собрался в Северную Америку, его убрали из состава. Может, Кириллу предложили подписать новый контракт. Он мог отказаться. Если человек настроился на отъезд, нет смысла держать его в составе.
Марченко может проявить себя в НХЛ? Не может, а проявит. Он играющий парень. Ему повезло, что попал в систему СКА, там его подготовили до уровня требований Северной Америки», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».
В текущем сезоне на счету Марченко 15 матчей за «Коламбус», в которых россиянин забил восемь голов, нанеся 27 бросков по воротам. В АХЛ на счету 22-летнего нападающего 16 матчей, в которых Марченко набрал 19 (8+11) очков.
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