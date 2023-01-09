«Бостон» — на втором месте в истории НХЛ по количеству побед в первые 40 игр сезона

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

Эта победа стала для «Брюинз» 32-й за первые 40 матчей текущего сезона. Это повторение второго результата в истории НХЛ, сообщает «твиттер» StatsCentre. В сезоне-1944/1945 «Монреаль Канадиенс» также одержал 32 победы за первые 40 игр сезона. Лидером является «Бостон» образца сезона-1929/1930. В тот сезон «Брюинз» победил в 35 из 40 матчей на старте

После сегодняшней победы «Бостон» набрал 68 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Брюинз» сыграют дома с «Сиэтл Кракен» 13 января в 23:00 мск.