«Бостон» — на втором месте в истории НХЛ по количеству побед в первые 40 игр сезона

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.
Эта победа стала для «Брюинз» 32-й за первые 40 матчей текущего сезона. Это повторение второго результата в истории НХЛ, сообщает «твиттер» StatsCentre. В сезоне-1944/1945 «Монреаль Канадиенс» также одержал 32 победы за первые 40 игр сезона. Лидером является «Бостон» образца сезона-1929/1930. В тот сезон «Брюинз» победил в 35 из 40 матчей на старте
После сегодняшней победы «Бостон» набрал 68 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Брюинз» сыграют дома с «Сиэтл Кракен» 13 января в 23:00 мск.
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