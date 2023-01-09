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Терещенко: мы движемся к тому, что скоро наших игроков не будет в НХЛ

Терещенко: мы движемся к тому, что скоро наших игроков не будет в НХЛ
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Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко рассказал о том, что в скором времени в НХЛ может не оказаться россиян из-за слабой системы подготовки хоккеистов в стране.

«Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения. Это большая проблема.

Такие, как Овечкин, рождаются редко. Он ещё из советской школы, но она уже устарела. Моё понимание, что хоккей строится на средних игроках. Овечкин — голеадор, но не разноплановый игрок, будем откровенны. Посмотрите, сколько у канадцев разноплановых игроков. То же самое и Кучеров, который не может выполнять черновую работу. У нас нет среднего звена, которое умеет всё», — сказал Терещенко Legalbet.

В текущем сезоне 45 российских хоккеистов приняли участие в матчах НХЛ.

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