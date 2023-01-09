Юрий Новиков: парни мечтали играть на МЧМ, но злые дядьки закрыли им туда путь

Заслуженный тренер России Юрий Новиков объяснил необходимость проведения ФХР различных турниров с участием национальной и молодёжных сборных страны в условиях отстранения от международных соревнованиях.
«В текущей сложной ситуации нашим спортивным федерациям надо отдать должное за то, что они пытаются что-то придумать, чтобы молодые ребята надевали форму сборной России. Важно, чтобы они не опускали рук и видели свет в конце. Это очень важная работа. Кто-то может подумать: «Да зачем мы играем с белорусами?». Но это делается для молодых спортсменов. Это наш завтрашний день, и мы не должны их потерять. Парни мечтали играть на МЧМ, но злые дядьки закрыли им туда путь. Поэтому мы должны сказать этим парням: «Ребята, с вами страна. Надо держаться. Мы вас понимаем, не опускайте клюшки». Придет время, и мы должны быть готовы выскочить на площадку и доказать, что Россия – лучшая.
Нужно ко всему относиться с позитивом, больше тренироваться и доказывать наше превосходство на площадках. В России созданы уникальные условия для развития спорта. Свет в конце тоннеля будет, обязательно будет», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Напомним, победителем МЧМ-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче обыграла сборную Чехии в овертайме со счётом 3:2. Сборная России была отстранена от турнира.
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