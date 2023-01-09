Ткачёв: плей-офф для «Трактора» уже начался. Стали лучше играть, за это надо цепляться

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв рассказал о последних матчах челябинцев.
«До Нового года «Трактор» начал хорошо играть, но почему в последних матчах команда не справилась с соперниками из Запада? Стали не только хорошо играть, но и тренироваться. Всё пошло с тренировочного процесса — стали ответственнее, пособраннее, на максимуме, что и переносится на игры. Стали понимать, что если не начнём сейчас что-то предпринимать, то уже поздно будет. Хорошо, что до нас дошло, что мы можем делать лучше. В матче со СКА много пропустили, но количество моментов было равным. Если мы бы реализовали выходы «2 в 1», забили бы в пустые ворота, игра бы пошла в другом ключе. Против ЦСКА здорово играли, ни в каком аспекте не уступали сопернику, но допустили ошибки и не смогли вытащить игру. Надо добавлять против таких системных команд, и хорошо, что нам дают такие уроки. Будем делать работу над ошибками, какие-то детали подправлять и идти дальше.
Я смотрю турнирную таблицу. Знал, что перед нашим матчем «Барыс» обыграл «Адмирал», и нам надо было побеждать ЦСКА. Но время ещё есть, надо следить за соперниками и, в первую очередь, своей игрой.
Ребята обретают уверенность с каждым матчем. Все понимают, что мы стали лучше играть, и за это надо цепляться. Плей-офф для нас, можно сказать, что уже начался. Будем играть только на победу.
С таким настроем поедем на выездную серию? Очередная проверка будет. Первый матч против «Локомотива» — тоже очень системной команды. Надо будет подойти максимально собранными, с хорошей концентрацией. Все команды на ходу, кто-то так же, как и мы, борется, за плей-офф. Поэтому простых матчей точно не будет. Следовательно, надо очень хорошо подготовиться», — цитирует Ткачёва «РБ Спорт».
«Трактор» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков.
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